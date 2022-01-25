Эриксен согласовал контракт с клубом АПЛ, – журналист

Кристиан Эриксен определился с новым клубом. Полузащитник уже вскоре оденет футболку английского Брентфорда.

Этого возвращения ждет весь мир

29-летний Кристиан Эриксен не стал вешать бутсы на гвоздь после ужасного инцидента с остановкой сердца на Евро-2020. После чего футболист восстанавливался и одновременно искал варианты продолжения карьеры.

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Полузащитник расторг соглашение с Интером, ведь по правилам Серии А нельзя выходить на поле с кардиостимулятором. Эриксен остановил свой выбор на английском первенстве.

Кристиан вроде бы уже согласовал сделку с Брентфордом. Клубу АПЛ футболист достался как свободный агент. Контракт с футболистом сборной Дании заключен до конца сезона, но с пунктом пролонгации соглашения еще на один год. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Потенциально новый клуб Эриксена занимает 14-е место в АПЛ, имея в своем активе 23 очка. От зоны вылета отрыв в 8 пунктов.

Эриксен готов вернуться на футбольное поле