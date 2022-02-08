Эриксен поведал, что сказал своей жене по дороге в больницу после остановки сердца на Евро-2020

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Игрока оперативно доставили в больницу прямо со стадиона. Эриксон рассказал о разговоре со своей женой Сабриной.

Эриксен хотел закончить карьеру

29-летний Эриксен рассказал, что по дороге в больницу сказал Сабрине, что, вероятно, закончит карьеру футболиста.

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По дороге в больницу я сказал жене Сабрине, что, возможно, закончу карьеру. Но через два дня все изменилось,

– сказал датчанин.

По словам Кристиана, в день остановки сердца он осознавал то, что произошло с ним.

"Потом начались обследования, начали появляться вопросы: "Смогу ли я? Получится ли у меня?". Впоследствии я шел на поправку в том плане, что если результаты медобследований будут нормальными, то я смогу постепенно вернуться в футбол", – рассказал игрок.

Эриксен добавил, что сделал множество тестов, чтобы проверить, как его сердце реагирует на физические упражнения.

"К счастью, ничего не обнаружилось, все сложилось хорошо. Каждый месяц я мог увеличивать нагрузку и потом начать играть", – резюмировал Кристиан.

Эриксен возвращается в футбол