ФИФА потребует от всех игроков, которые поедут на чемпионат мира, пройти обследование, чтобы выявить возможные риски остановки сердца.

Однако в ФИФА уточнили, что такое решение не помешает Кристиану Эриксену сыграть на турнире в Катаре в этом году. О своем желании выступить на турнире заявлял и сам Эриксен.

Эриксену установили имплантированный кардиовертер-дефибриллятор для стимуляции сердечной активности. Сделали это после того, как на матче чемпионата Европы против сборной Финляндии у Эриксена случился сердечный приступ. Футболист потерял сознание и упал. Его сердце остановилось, и медики проводили реанимацию прямо на поле.

После этого Эриксен прошел курс реабилитации. Но когда ему установили дефибриллятор, он не смог продолжить карьеру в итальянском Интере. Ведь местные законы запрещают выступать футболистам на профессиональном уровне с кардиостимулятором.

Достойно внимания Эриксен записал видео в поддержку 9-летней девочки, которой тоже должны поставить дефибриллятор

Лишь в конце января 2022 года Эриксен подписал контракт с английским Брентфордом. И сейчас набирает форму. Когда он сможет дебютировать за новый клуб – пока неизвестно.

Стоит напомнить, что сборная Дании гарантировала себе участие в чемпионате мира, который в ноябре стартует в Катаре.