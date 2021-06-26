Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании
Источник:The Sun
В пятницу, 25 июня, Кристиан Эриксен посетил тренировку сборной Дании в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса, который состоится 26 июня.
Датчане пустили журналистов на свою тренировку только на стартовые 15 минут, как того требует регламент.
К слову Родился в рубашке: Эриксена выписали из больницы после успешной операции на сердце
Эриксен не сможет помочь команде на чемпионате Европы. Он потерял сознание в первой игре Евро и был госпитализирован. В дальнейшем он перенес операцию.
Однако Кристиан пришел к партнерам, когда фотографы уже покинули поле арены в столице Нидерландов, поэтому не попал в объективы камер. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель позже сказал, что все были очень рады видеть Кристиана:
Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним все в порядке было действительно важно. Думаю, многим ребятам это помогло стереть последние его изображения на поле.
В Эриксена остановилось сердце во время матча: что известно
- На последних минутах первой 45-минутки матча Финляндия – Дания на Евро-2020 произошел ужасный эпизод – Эриксен потерял сознание. Впоследствии стало известно, что все было гораздо серьезные. В датчанина остановилось сердце.
- Капитан датской команды Симон Кьяер первым пришел на помощь партнеру по сборной. На поле также выбежали медики и любимая футболиста, которую сдержали все тот же Кьяер и голкипер Дании.
- Футболисты датской сборной обступили Эриксена, которому оказывали помощь. Все было для того, чтобы ужасный инцидент не попал в объективы фотокамер.
- Покидал футболист поле только на носилках. Эриксена сразу отвезли в ближайшую больницу, где продолжали спасать жизнь. Матч был приостановлен. Лишь через некоторое время стало известно, что поединок восстановится в тот же день. Как сказали потом сами футболисты, об этом попросил их Кристиан. Однако итоговый результат был неутешительный – 0:1 победа финнов.
- Состояние здоровья датчанина стабилизировалось. А уже 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам с больничной палаты.