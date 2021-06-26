Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании

В пятницу, 25 июня, Кристиан Эриксен посетил тренировку сборной Дании в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса, который состоится 26 июня.

Датчане пустили журналистов на свою тренировку только на стартовые 15 минут, как того требует регламент.

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Эриксен не сможет помочь команде на чемпионате Европы. Он потерял сознание в первой игре Евро и был госпитализирован. В дальнейшем он перенес операцию.

Однако Кристиан пришел к партнерам, когда фотографы уже покинули поле арены в столице Нидерландов, поэтому не попал в объективы камер. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель позже сказал, что все были очень рады видеть Кристиана:

Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним все в порядке было действительно важно. Думаю, многим ребятам это помогло стереть последние его изображения на поле.

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