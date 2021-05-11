На 41-й минуте матча голом в составе гостей отметился украинец Эрик Шуранов, сделав счет во встрече 2:1.

Смотрите также Футболист из АПЛ напал на прохожего и разбил его телефон: в сеть попало видео

Это третий гол для 19-летнего форварда за первую команду Нюрнберга. В этом сезоне Шуранов забил 3 гола в 12 матчах.

Видео гола Шуранова

Что известно о Шуранове