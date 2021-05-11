На 41-й минуте матча голом в составе гостей отметился украинец Эрик Шуранов, сделав счет во встрече 2:1.
Смотрите также Футболист из АПЛ напал на прохожего и разбил его телефон: в сеть попало видео
Это третий гол для 19-летнего форварда за первую команду Нюрнберга. В этом сезоне Шуранов забил 3 гола в 12 матчах.
Видео гола Шуранова
Что известно о Шуранове
- Шуранов родился в немецком городе Бамберг и является воспитанником Нюрнберга. В декабре 2020 года он дебютировал за первую команду Нюрнберга.
- Эрик выступал за сборные Украины U-17 и U-18. Всего в составе украинских сборных провел 5 матчей и забил 5 голов.
- В 2020 году Эрик получил вызов в молодежную сборную Украины (U-21), однако не дебютировал.
- Специализированный портал Transfermarkt отмечает, что у Шуранова немецкое и украинское гражданство.