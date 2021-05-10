Мужчина, который очень похож на шотландского футболиста, агрессивно отреагировал на слова незнакомца и не сумел сдержать эмоции. Он подбежал к оператору, выбил из его рук мобильный телефон, а потом наступил на аппарат.

К слову Главный тренер Шахтера Каштру объявил об уходе из клуба

Несмотря на это, видеозапись продолжилась. На нее попали кадры драки между якобы Макберни и прохожим. Вскоре посторонние люди вмешались и остановили драку.

"Официальным лицам Шеффилд Юнайтед известно о видео, что распространено в социальных сетях, и они в настоящее время проводят расследование", – говорится в заявлении клуба.

Видео драки

Скандальный Макберни

Это не первый инцидент с участием шотландского футболиста. В июле прошлого года он был оштрафован на 28,5 тысячи фунтов за вождение в нетрезвом виде и лишен прав на 16 месяцев.

А еще раньше он был предупрежден английской ассоциацией футбола за неприличные жесты в сторону фанатов Кардиффа.