На 41-й хвилині матчу голом у складі гостей відзначився українець Ерік Шуранов, зробивши рахунок у зустрічі 2:1.
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Це третій гол для 19-річного форварда за першу команду Нюрнберга. У цьому сезоні Шуранов забив 3 голи в 12 матчах.
Відео голу Шуранова
Що відомо про Шуранова
- Шуранов народився у німецькому місті Бамберг і є вихованцем Нюрнберга. У грудні 2020 року він дебютував за першу команду Нюрнберга.
- Ерік виступав за збірні України U-17 і U-18. Всього у складі українських збірних провів 5 матчів та забив 5 голів.
- У 2020 році Ерік отримав виклик у молодіжну збірну України (U-21), однак не дебютував.
- Спеціалізований портал Transfermarkt зазначає, що в Шуранова німецьке та українське громадянство.