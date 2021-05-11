На 41-й хвилині матчу голом у складі гостей відзначився українець Ерік Шуранов, зробивши рахунок у зустрічі 2:1.

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Це третій гол для 19-річного форварда за першу команду Нюрнберга. У цьому сезоні Шуранов забив 3 голи в 12 матчах.

Відео голу Шуранова

Що відомо про Шуранова