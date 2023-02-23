Намерения Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов к соревнованиям разделили спортивное сообщество. Часть известных атлетов встала на защиту спортсменов из стран-террористов, мол, они не виноваты в войне, которую начала Россия. Такого мнения придерживается известный биатлонист Мартен Фуркад. Впрочем, не все согласны с бессмысленными доводами француза.

По теме "Пусть едет на болота в Путин вместе с МОК": реакция мира на заявление Фуркада о допуске россиян

Лессер: Нельзя допускать россиян даже под нейтральным флагом

Титулованный немецкий биатлонист Эрик Лессер придерживается противоположной позиции. Всем понятно, что Россия использует спорт как инструмент пропаганды и гибридной войны. Поэтому нельзя им подыгрывать.

"Я видел интервью Фуркада для NRK. По-моему, это полная глупость. Дать возможность россиянам соревноваться на Олимпиаде 2024 в Париже... В моей голове, украинцы не могут дружественно соревноваться с российскими атлетами.

Сейчас война в Украине Россия неоправданно атаковала Украину. Представьте биатлон. Пидручный на стрельбище с Латыповым. Я не могу представить... Конечно, Пидручный не сделает ничего дурного.

Это удивительно, что мы – Международное фейрплей общество – даем российским атлетам или российской пропаганде возможность показать, как велика Россия. Для российских властей это не о том, как сильны российские атлеты. Это все, чтобы показать величие России. Это пропаганда.

Путин хочет показать, что несмотря на войну Россия до сих пор велика, она есть чем-то в спорте. Это все пропаганда. По-моему, нельзя допускать россиян даже под нейтральным флагом. Нет, нельзя", – сказал Лессер.

Лессер: Надеюсь, у МОК будет сильная позиция

Двухкратный олимпийский чемпион надеется, что здравый смысл победит в головах чиновников МОК и они не допустят ошибки.

"В 2024 году летние Олимпийские игры. Я надеюсь, что у комитета атлетов МОК будет сильная позиция. Не голос Мартена Фуркада, а полностью противоположный – отстранение россиян.

К 2026 году, надеюсь, война закончится и уже будем говорить о возвращении россиян. Хороших атлетов, как Латыпов, Серохвостов, Бабиков. Потому что мы нуждаемся в них для честных международных соревнований. Но уже после окончания войны. Только тогда мы можем начинать думать о возвращении россиян", – резюмировал Лессер.

Проукраинская позиция Лессера