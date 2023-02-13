Не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы пересчитать все достижения Мартена Фуркада в биатлоне. Если биатлонист Мартен был великолепным, то человеком он оказался двояким, а в его голове есть место "пророссийской мысли".

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Мартен Фуркад сам похоронил свою репутацию

В недавнем интервью Фуркад-младший выступил за возвращение атлетов враждебной страны в международные соревнования.

Как представитель атлетов, я считаю, что мы должны рассмотреть возможность разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться в соревнования. Это главный посыл. Я был избран в НОК, чтобы защищать спортсменов. И мне кажется, что я не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они тоже спортсмены. Считаю, что их нужно защищать на этой основе,

– заявил Мартен Фуркад.

И это на фоне, когда российские военные убивают мирных украинцев и забирают у украинского народа дом над головой…

И это на фоне, когда Международный олимпийский комитет полностью сошел с ума и хочет усидеть на двух стульях – быть хорошими из Украины и вернуть россиян в международные соревнования и даже Олимпиаду, которая в 2024 году состоится в Париже.

Наверное, у российских атлетов была бы поддержка в виде Фуркада-младшего. Ведь Олимпийские игры-2024 пройдут в его родной Франции. Прекрасная возможность поддержать своих "друзей".

24 канал решил разобраться с самого начала, с чего начался скандал, который на самом деле продолжался еще с 24 февраля 2022 года. Слова Фуркада-младшего о допуске россиян к международным состязаниям только подлили масла в огонь. Развитие этого скандала было гораздо раньше и даже не со слов Мартена.

Братья Фуркады поют оды России

Его младший брат дал интервью российскому телеканалу, где поддержал российских спортсменов, отстраненных от международных стартов после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он рассказал, что аналогичную позицию занимает и его брат Мартен.

Первым на это отреагировал лаконично капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. послал звездных братьев Фуркадов "на х*й". На что мгновенно ответил Симон, который начал оправдываться, чтобы исправить свою уже запятнанную репутацию.

После этого украинский биатлонист привел несколько аргументов, почему братья Фуркады поддерживают Россию. На этом Пидручный поставил точку в диалоге с французами.

Тогда публикацию Дмитрия поддержали звездные биатлонисты из Норвегии, Германии, Швеции и других стран. Звездная норвежка Тириль Экгофф заметила, что это самый сильный пост в инстаграмме, который она только видела.

Также против французских братьев выступила Анастасия Меркушина.

На этом наступило затишье, но не в войне, а в скандале с братьями Фуркадами.

Фуркады становятся на те же грабли

Мартен решил своим свежим комментарием разжечь тот костер, который раньше погас. Оказалось, что Фуркаду до сих пор "болит сердце" из-за недопуска россиян к международным соревнованиям. Ему наверняка жалко смотреть, как те соревнуются на своих "болотах".

Недавние слова француза быстро разлетелись изданиями. Однако поддержку он нашел лишь в лице бестолковых россиян, начавших хвалить такую пророссийскую позицию Фуркада-младшего.

Также за допуск к соревнованиям выступила легендарная биатлонистка Магдалена Нойнер. Немка просто "морально убила" своим заявлением поклонников биатлона. Похоже, что с такой позицией Нойнер или лучше молчать, или последовать за "русским кораблем".

Очень сложный вопрос. Всегда рассматриваю каждого отдельного спортсмена вне зависимости от его национальности. Не каждый россиянин может что-нибудь сделать с такой ситуацией. Но спорт тоже политический,

– сказала бывшая немецкая биатлонистка.

Эх, Магдалена, сколько у тебя было фанатов в Украине. Ты бы только знала.

Если слова Нойнер пропустили сквозь уши, то слова Мартена Фуркада жестко отреагировали в цивилизованном мире.

Йоханнес Бе: Я с этим не согласен

Первыми выступили биатлонисты сборной Норвегии, с первого дня полномасштабного вторжения стоят на стороне Украины и выступают с сине-желтой символикой. Йоганнес Бе, гонящийся за рекордом легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьерндалена на ЧМ, не согласился с позицией Мартена.

Он, видимо, решил что-то для себя, что основывается на этих соображениях. Я с этим не согласен. Полагаю, важно не просто позволить каждому конкурировать за пределами национальных границ России. Тогда это не средство давления, чтобы остановить войну. Впоследствии, вероятно, российским спортсменам будет очень тяжело, но, возможно, раздражение может оказаться настолько большим, что это может способствовать окончанию войны и любых других проблем. Вы не получите этого, если вы оставите это другим. Это сложная проблема. Спортсменам тяжело. Мы сочувствуем им, но в то же время есть нечто большее,

– ответил на слова француза Иоганнес Бе.

"Фуркад сделал много правильного, но здесь чувствую, что он неправ. Будет интересно посмотреть, что произойдет дальше", – добавил норвежец.

Легрейд: Война еще продолжается – ничего не изменилось

Также на слова француза отреагировали другие норвежские биатлонисты Стурла Легрейд, который после спринта на ЧМ-2023 поздравил Подручного с пятым местом и Ветле Шостад Кристиансен.

Я думаю, это дура какая-нибудь. Война еще продолжается – ничего не изменилось. Чего бы это им позволять снова соревноваться? Я считаю, мы должны продлить бан, пока война не закончится. А потом смотреть, можем ли их вернуть в спорт,

– сказал Легрейд.

Кристиансен: Это просто так сюрреалистично и тупо комментировать

Ветле Шостад подчеркнул, что нельзя говорить "спорт вне политики", если у россиян так тесно связан спорт с военным делом.

Понимаю дискуссию о том, чтобы не смешивать спорт и политику. Но думаю, это тяжело, когда россияне формируют столь тесные связи между спортом и военными. Значительную часть подготовки оплачивают военные. Только мы, скандинавские страны, не получаем денег за работу на таможне, полиции или как военные,

– заявил Ветле Шостад.

Он также вспомнил заявления бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, считавшей, что биатлонистов нужно отправлять на фронт из-за их стрелкового мастерства. Они ведь могут выполнять роль хорошего снайпера.

Это просто так сюрреалистично и тупо комментировать на самом деле. По состоянию на сегодняшний день, учитывая, что россияне имеют тесные связи между спортом, военными и политикой, думаю, мы все равно должны запретить их,

– добавил Кристиансен.

Тарьей Бе: Все должно остаться так, как есть, уверен на 100 процентов

Тарьей Бе отреагировал на возможный допуск россиян и белорусов к соревнованиям еще после таких заявлений МОК. Старший выступил против такого возвращения атлетов стран-агрессоров.

Все должно остаться так, как есть, уверен на 100 процентов. МОК всегда пытается угодить всем, но в некоторых вопросах это невозможно, чтобы остались довольны все. Если МОК устроит опрос среди спортсменов, то большинство голосов проголосуют за эту идею. Вместе с тем они делают вещи, не соответствующие уровню такой организации,

– подчеркнул Тарьей. Также разнесли заявление Фуркада швед Себастьян Самуэльсон и чешка Маркета Давидова. Хорошо понимаю, что у Фуркада такое мнение. Я не согласен. Полагаю, должны быть последствия из-за начала агрессивной войны во время олимпийского мира. Если вы нарушаете правила, следствием должно быть то, что они не должны быть допущены к участию. Наивно полагать, что это не связано. Мы не можем нормализовать эту войну, которую ведет Россия,

– ответил Самуэльссон на слова Фуркада-младшего. Давидова: Война еще не завершилась – это столь же важно, как и в ее начале Давидова выступает с украинской символикой и уверена, что возвращение россиян и белорусов в соревнования, когда в Украине идет война, будет плохим решением. Важно поддерживать Украину. Война еще не завершилась – это также важно, как и в ее начале. Я думаю, что это проявление поддержки очень маленькое. Но это лучше, чем ничего. Возвращение россиян и белорусов в биатлон? Не думаю, что это хорошее решение. На мой взгляд, мы все еще должны больше поддерживать Украину,

– добавила Маркета. Пидручный: Они должны заплатить за содеянное

Капитан сборной Украины Пидручный и на этот раз ответил Мартену и заметил, что француз снова ошибся. Дмитрий заверил, что атлеты из России и Белоруссии должны заплатить за совершенные преступления своих стран.

Если Фуркад сказал, это большая ошибка. Не думаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть здесь только после войны. Они должны заплатить за содеянное. Мы можем говорить об этом только после этого,

– заявил Пидручный.

Михаил Гераскевич: Пожалуй, Фуркад нашел работу в орк

Многие мировые лидеры спорта и Украины отреагировали на такие слова Мартена. Одним из них был тренер украинской сборной по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич.

Видимо, Фуркад нашел работу в орк*, но без участия в ОИ и работа теряет смысл. "Маша – три рубля и наша. 5 рублей – и мы все в ней",

– раскритиковал Гераскевич-старший.

После такой горы критики Фуркад-младший затих. Его последняя публикация в инстаграмме была 12 февраля, но она никак не касается его скандального заявления о россиянах. Мартен наслаждается ЧМ-2023 в немецком Обергофе. Но ему нужно хорошо подумать над тем, что в следующий раз болтать...