Наміри Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів до змагань розділили спортивну спільноту. Частина відомих атлетів встала на захист спортсменів з країн-терористів, мовляв, вони не винні у війні, яку розпочала Росія. Такої думки дотримується відомий біатлоніст Мартен Фуркад. Втім, не всі згодні з безглуздими аргументами француза.

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Лессер: Не можна допускати росіян навіть під нейтральним прапором

Титулований німецький біатлоніст Ерік Лессер дотримується протилежної позиції. Усім зрозуміло, що Росія використовує спорт, як інструмент пропаганди та гібридної війни. Тому не можна їм підігравати.

"Я бачив інтерв'ю Фуркада для NRK. Як на мене, це повна дурня. Дати можливість росіянам змагатися на Олімпіаді 2024 в Парижі... У моїй голові, українці не можуть дружньо змагатися з російськими атлетами.

Зараз війна в Україні, Росія невиправдано атакувала Україну. Уявіть біатлон. Підручний на стрільбищі із Латиповим. Я не можу уявити... Звісно, Підручний не зробить нічого поганого.

Це дивно, що ми – Міжнародне фейрплей товариство – даємо російським атлетам чи російській пропаганді можливість показати, якою великою Росія є. Для російської влади це не про те, якими сильними є російські атлети. Це все, щоб показати велич Росії. Це пропаганда.

Путін хоче показати, що попри війну Росія і досі велика, вона є чимось у спорті. Це все пропаганда. Як на мене, то не можна допускати росіян навіть під нейтральним прапором. Ні, не можна", – сказав Лессер.

Лессер: Сподіваюся, МОК матиме сильну позицію

Дворазовий олімпійський чемпіон сподівається, що здоровий глузд переможе в головах чиновників МОК і вони не допустять помилки.

"У 2024 році літні Олімпійські ігри. Я сподіваюся, що комітет атлетів МОК матиме сильну позицію. Не голос Мартена Фуркада, а повністю протилежний – відсторонення росіян.

До 2026 року, сподіваюся, війна закінчиться, і вже будемо говорити про повернення росіян. Хороших атлетів, як Латипов, Сєрохвостов, Бабіков. Бо ми потребуємо їх для чесних міжнародних змагань. Але вже після закінчення війни. Тільки тоді ми можемо починати думати про повернення росіян", – резюмував Лессер.

Проукраїнська позиція Лессера