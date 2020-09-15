Поєдинок 3-го туру Першої ліги "Волинь" – "Нива" Тернопіль перенесений через спалах коронавірусу в команді господарів.

У "Волині" виявлено 13 випадків зараження — в клубі захворіли 8 футболістів і 5 осіб з персоналу клубу. Поєдинок, який повинен був відбутися на вихідних, перенесений на більш пізній термін, повідомляє UA-Football.

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Матч "Волинь" – "Нива" Тернопіль повинен був відбутися 21 вересня.

При цьому поки що неясною залишається доля кубкового поєдинку "Волині" з "Прикарпаттям", який запланований в середу, 16 вересня. Станом на 15 вересня офіційний сайт лучан дає інформацію про те, що матч відбудеться і, більш того, пройде з глядачами.

Новий тренер "Волині"

19 серпня "Волинь" призначила на посаду головного тренера українського фахівця Василя Сачка.

За підсумками минулого чемпіонату "Волинь" посіла п'яте місце і не зуміла підвищитися в класі. У зв'язку з цим колишній керманич луцького клубу Андрій Тлумак був відправлений у відставку.