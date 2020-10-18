Эпатажный Редкач поддержал Ломаченко: до этого боксер поставил 25 тысяч на победу Лопеса
Эпатажный украинский боксер Иван Редкач выразил поддержку Василию Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу. В поединке с Лопесом 32-летний Ломаченко потерял свои чемпионские титулы.
Иван Редкач поддержал Ломаченко в своем Инстаграме. Иван опубликовал видео с тренировки Ломаченко, пишет 24 канал.
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У каждого механизма есть свой ресурс, и наш идол тоже не железный. Не судите строго. Вася, мы все, вся Украина с тобой! Ждем обратно в ринг!,
– написал Редкач.
Редкач поставил на победу Лопеса
В последнее время Редкач высказывался негативно в адрес Ломаченко. В частности, Иван сравнил Ломаченко с президентом России Владимиром Путиным.
Перед поединком Ломаченко – Лопес Редкач сообщил, что поставил 25 тысяч долларов на победу Теофимо.