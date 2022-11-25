Из-за повреждения Неймара заменили на 79-й минуте матча против Сербии. Наставник бразильцев Тете на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии игрока.

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Сыграет Неймар на ЧМ-2022

Ранее врач сборной Бразилии рассказывал, что медицинский штаб планирует подождать сутки-два, после чего станет понятно, насколько серьезна травма косточки Неймара. Впрочем, наставник "Селесао" не стал ждать.

Можно быть уверенным, что Неймар сыграет на чемпионате мира. Я в этом абсолютно уверен. Он будет играть,

– заявил Тэте.

Он также отметил, что Неймар остался на поле, несмотря на повреждения, когда чувствовал боль в косточке, и помог команде забить два гола.

"Остался, потому что нужен был команде. И в случае с первым голом Неймар принял в атаке решающее участие", – акцентировал наставник Бразилии.

Бразилия – Сербия