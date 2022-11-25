Из-за повреждения Неймара заменили на 79-й минуте матча против Сербии. Наставник бразильцев Тете на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии игрока.
Также интересно Роналду побил мировой рекорд – забивал на 10 крупных турнирах подряд
Сыграет Неймар на ЧМ-2022
Ранее врач сборной Бразилии рассказывал, что медицинский штаб планирует подождать сутки-два, после чего станет понятно, насколько серьезна травма косточки Неймара. Впрочем, наставник "Селесао" не стал ждать.
Можно быть уверенным, что Неймар сыграет на чемпионате мира. Я в этом абсолютно уверен. Он будет играть,
– заявил Тэте.
Он также отметил, что Неймар остался на поле, несмотря на повреждения, когда чувствовал боль в косточке, и помог команде забить два гола.
"Остался, потому что нужен был команде. И в случае с первым голом Неймар принял в атаке решающее участие", – акцентировал наставник Бразилии.
Бразилия – Сербия
- Бразилия в первом же матче чемпионата мира-2022 показала очень уверенный футбол, одолев Сербию со счетом 2:0.
- Но, если быть откровенным, такой результат – успех для Сербии. Ведь голов могло быть гораздо больше: несколько раз спасали штанги-переведена, а еще несколько – вратарь Ваня Милинкович-Савич.
- Оба гола в составе "селесао" забил Ришарлисон. В первом случае атаку начал Неймар – он отдал пас на Винисиуса Жуниора. Тот удачно пробил, а после сейва вратаря Сербии Ришарлисон сыграл на добивании.