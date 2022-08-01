Маррей: Людей все еще убивают

Теннисист начал помогать маленьким украинцам, пострадавшим от войны с марта, он жертвует свои призовые по каждому турниру. За это время сумма пожертвований составила более 300 тысяч долларов. Британец планирует продолжать подобную благотворительную деятельность до конца сезона.

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Маррей прокомментировал решение турнира ATP в Вашингтоне присоединиться к его помощи украинским детям, пострадавшим от российского вторжения.

"Это гениально. Большое спасибо Марку и всей команде за поддержку. Это показывает, что когда игроки и турниры работают вместе, могут произойти действительно хорошие вещи. Надеюсь, я смогу пройти дальше, многие болельщики также смогут присоединиться, собрать много денег на этой неделе", – сказал теннисист.

Вы не можете просто забыть об этом (о войне в Украине). Это все еще продолжается. Людей все еще убивают, детям все еще приходится покидать свои дома и они находятся в очень трагических ситуациях. Важно, чтобы СМИ продолжали освещать это, продолжали об этом говорить,

– подчеркнул британский игрок.

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