Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером у Лізі чемпіонів: відео
Донецький Шахтар показав радість футболістів, тренерів та персоналу команди після сенсаційної нічиєї у виїзному матчі Ліги чемпіонів з Інтером і виходу у весняну частину єврокубків.
Пресслужба донецького клубу опублікувала відео з емоціями гравців з роздягальні відразу після матчу з Інтером.
Дивіться також Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія нанесла удар та відірвалася від України
- Після нульової нічиєї з Інтером Шахтар посів третє місце в групі B, набравши стільки ж очок, скільки і Боруссія М, але поступившись їй за особистими зустрічами (0:10 на користь німців).
- Міланська команда, яка в сезоні 2019/20 дійшла до фіналу Ліги Європи, на цей раз вилетіла з єврокубків за підсумками осінньої їх частини.
- Разом з "гірниками" в ЛЄ з інших груп перейшли: Зальцбург, Олімпіакос, Аякс, Краснодар, Брюгге, київське Динамо і Манчестер Юнайтед.
Поділитися новиною