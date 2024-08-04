Украину в финале представляли Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. Ирина первой среди украинок начала соревнования и первой закончила, информирует 24 Канал.

К теме Ярослава Магучих получила "золото" для Украины на Олимпиаде-2024

Две олимпийские медали Украины в прыжках в высоту

Геращенко покорила высоту 1,95, но не смогла из трех попыток взять 1,98. Соперницы тоже одна за другой прекращали соревнования. Ирина разделила третье место с австралийкой Элеонорой Паттерсон, которая показала идентичный результат.

Это первая олимпийская медаль в карьере 29-летней Ирины Геращенко.

Ярослава Магучих соревновалась за "золото" Олимпийских игр в Париже против другой австралийки Николы Олислагерс. Только эти атлетки взяли высоту в 2 метра. Последняя из трех попыток не взяла 2,02 метра.

Зато спортсменка из Днепра тоже не взяла из двух прыжков эту высоту и уже в статусе чемпионки перенесла последнюю попытку на 2,04. Эту высоту украинка тоже не взяла.

Магучих и Геращенко подарили Украине "золото" и "бронзу" Олимпиады в Париже. Это четвертая и пятая награды Украины на Играх-2024.

После окончания финала украинки не сдерживали эмоций. Ярослава и Ирина отпраздновали свои добытые медали с сине-желтыми флагами на спинах!

Видео победных эмоций Магучих и Геращенко

К слову, третью награду Украине 4 августа принес Михаил Кохан в метании молота. Он завоевал "бронзу".