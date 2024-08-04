Україну у фіналі представляли Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Ірина першою серед українок розпочала змагання та першою закінчила, інформує 24 Канал.

До теми Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Дві олімпійські медалі України у стрибках у висоту

Геращенко підкорила висоту 1,95, але не змогла із трьох спроб взяти 1,98. Суперниці теж одна за одною припиняли змагання. Ірина поділила третє місце із австралійкою Елеонорою Паттерсон, яка показала ідентичний результат.

Це перша олімпійська медаль у кар'єрі 29-річної Ірини Геращенко.

Ярослава Магучіх змагалась за "золото" Олімпійських ігор у Парижі проти іншої австралійки Ніколи Оліслагерс. Лише ці атлетки взяли висоту у 2 метри. Остання із трьох спроб не взяла 2,02 метра.

Натомість спортсменка із Дніпра теж не взяла із двох стрибків цю висоту та вже у статусі чемпіонки перенесла останню спробу на 2,04. Цю висоту українка теж не взяла.

Магучіх та Геращенко подарували Україні "золото" та "бронзу" Олімпіади у Парижі. Це четверта та п'ята нагороди України на Іграх-2024.

Після закінчення фіналу українки не стримували емоцій. Ярослава та Ірина відсвяткували свої здобуті медалі із синьо-жовтими прапорами на спинах!

Відео переможних емоцій Магучіх та Геращенко

До слова, третю нагороду Україні 4 серпня приніс Михайло Кохан у метанні молота. Він завоював "бронзу".