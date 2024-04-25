Эммануэль Макрон продолжает демонстрировать свои спортивные способности. Во время благотворительного матча он даже смог реализовать 11-метровый удар.

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Эммануэль Макрон сыграл в благотворительном матче

Среди партнеров Макрона по команде были Эден Азар и Дидье Дрогба, а также главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам. Кроме того, участие в матче также приняли Лоран Блан, Эден Азар, Кристиан Карамбе, Йенс Леманн, Эммануэль Адебайор и тому подобное.

Президент Франции провел на поле все 90 минут и даже смог реализовать пеньти. Он пробил низко в нижний угол, когда вратарь оставался на линии ворот.

Команда Макрона одержала победу со счетом 5:3 над командой бывшего менеджера Арсенала Арсена Венгера и Самюэля Это'О.

Собранные с проведения матча средства переведут в благотворительный фонд Брижит Макрон, жены французского президента, который поддерживает детские больницы.

Реализованный пенальти от Эммануэля Макрона: смотрите видео

Стоит отметить, что Самюэль Это'О и Эммануэль Адебайор являются сторонниками России. Первый приехал на игру во вражескую страну и был рад такому путешествию, а второй просто является сторонником Путина и заявил, что любит президента России как человека.

Напомним. Недавно Эммануэль Макрон продемонстрировал свои боксерские навыки. На просторах интернета появились фотографии, где лидер Франции тренируется с боксерской грушей.

Интересно, что накануне Олимпийских игр-2024 Макрон также пообещал искупаться в Сене.