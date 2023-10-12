Самюэль Это'О прибыл на поединок в Москву. Недавно легендарный футболист принимал участие в игре в поддержку Украины. 24 Канал, ссылаясь на росСМИ.
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Бывший звездный футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна вообще не ищет себе нигде врагов и готов подстроиться под кого-либо. Дело в том, что Самюэль уже прибыл в столицу страны-агрессора. Это'О собирается посетить товарищеский поединок между сборными России и Камеруна.
Встреча состоится уже 12 октября, в 19:00. Легендарного футболиста не интересуют злодеяния россиян, которые они реализуют на территории Украины, он приехал порадовать местных болельщиков своим присутствием, чему очень радуется.
Господин Самюэль Это'О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна,
– рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
Самое интересное, что Самюэль Это'О недавно принял участие в матче звезд, который был организован ради того, чтобы собрать средства на помощь Украины, ведущей борьбу с российской агрессией. Но вот, скорее всего, камерунцу было "по барабану", ради чего проводится матч.
Самюэль Это'О на благотворительном матче / Game4Ukraine
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Достижение сборной Камеруна, с которой сыграют россияне
- Стоит отметить, что "неугомонные львы" – это одна из топовых команд на африканском континенте.
- Сборная Камеруна 5 раз выступала на чемпионатах мира (в том числе и на крайнем в Катаре). Лучшим достижением камерунцев на Мундиале является четвертьфинал соревнований в 1990 году. Также они боролись за второе место Кубка Конфедераций-2003.
- Более того, "неугомонные львы" – 5-кратные обладатели Кубка африканских наций, а также однажды завоевали серебряные и дважды бронзовые медали (заняли третье место в последнем розыгрыше турнира в 2021-м).
- В рейтинге ФИФА Камерун разместился на 41-й строчке.