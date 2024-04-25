Еммануель Макрон продовжує демонструвати свої спортивні здібності. Під час благодійного матчу він навіть зміг реалізувати 11-метровий удар.

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Еммануель Макрон зіграв у благодійному матчі

Серед партнерів Макрона по команді були Еден Азар і Дідьє Дрогба, а також головний тренер національної команди Франції Дідьє Дешам. Окрім того, участь в матчі також взяли Лоран Блан, Еден Азар, Крістіан Карамбе, Єнс Леманн, Еммануель Адебайор тощо.

Президент Франції провів на полі всі 90 хвилин і навіть зміг реалізувати пеньті. Він пробив низько в нижній кут, коли воротар залишався на лінії воріт.

Команда Макрона здобула перемогу з рахунком 5:3 над командою колишнього менеджера Арсенала Арсена Венгера і Самюеля Ето'О.

Зібрані з проведення матчу кошти перекажуть у благодійний фонд Бріжит Макрон, дружини французького президента, який підтримує дитячі лікарні.

Реалізований пенальті від Еммануеля Макрона: дивіться відео

Варто відзначити, що Самюель Ето'О та Еммануель Адебайор є прихильниками Росії. Перший приїхав на гру до ворожої країни і був радий такі подорожі, а другий просто є прихильником Путіна і заявив, що любить президента Росії як людину.

Нагадаємо. Нещодавно Еммануель Макрон продемонстрував свої боксерські навички. На просторах інтернету з'явились світлини, де лідер Франції тренується з боксерською грушею.

Цікаво, що напередодні Олімпійських ігор-2024 Макрон також пообіцяв скупатися в Сені.