Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
Элина Свитолина – самая титулованная украинская теннисистка и просто красавица 12 сентября празднует свой день рождения.
Сегодня первой ракетке Украины исполняется 26 лет, а ее невероятным результатам уже могут позавидовать более опытные коллеги по корту.
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А что вы знаете об успехах и предпочтениях Элины Свитолиной?
Проверьте свои знания и внимательность и обязательно поделитесь результатом с друзьями.
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