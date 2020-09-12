Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 12 сентября, празднует свой 26-й день рождения, встречая его в качестве пятой ракетки мира. Что надо знать о самой титулованной украинской теннисистке – в материале Спорт24.

Украинка уверенно шагает по ступеням карьерной лестницы, завоевывая все новые награды и титулы, пишет 24 канал.

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Что стоит знать об успехах Элины Свитолиной?

Она родилась в спортивной семье и задатки стать успешной спортсменкой в ней родители видели еще с детства.

В 2007 семья Свитолиных переезжает из Одессы в Харьков, где 13-летняя Элина стала воспитанницей авторитетного специалиста в украинском теннисе Андрея Луценко.

Позже ей повезло учиться в академии известной бельгийской теннисистки, олимпийской чемпионки Жустин Энен.

Жустин Энен и Элина Свитолина

В 16 – Свитолина стала второй украинкой (первой была Екатерина Бондаренко), которая победила на юниорском Ролан Гарросе.

Свой первый взрослый турнир Элина выиграла уже в 19. Тогда, в 2013-м, она завоевала свой первый титул во взрослом туре WTA, став обладательницей Кубка Баку, а уже через год сумела его защитить.

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2014-2017 стали сейчас наиболее плодотворными годами в карьере украинской теннисистки. За это время она более 10 раз побеждала в матчах против соперников из ТОП-10 мирового рейтинга.

На Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро Свитолиной удалось преодолеть тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс.



Элина Свитолина одолела Серену Уильямс на Олимпиаде в Рио

А после Олимпиады украинке удавалось трижды обыгрывать новую лучшую теннисистку мира немку Анжелик Кербер.

В 2017-м Элина не останавливалась на достигнутом. С начала года ей удалось победить сразу на 5 турнирах в Тайпее, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто.

Grazie Roma️? #8 @internazionalibnlditalia Допис, поширений Elina Svitolina?? (@elisvitolina) Тра 21, 2017 о 8:32 PDT

Январь 2017-го она начала с нового достижения для женского тенниса Украины – впервые в истории украинка поднялась на высокую 13-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Однако, как оказалось впоследствии, для Свитолиной это был далеко не предел.

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Уже в мае она стала шестой самой лучшей в мире, а в августе повторила достижение лучшего украинца Андрея Медведева и ворвалась в ТОП-5 сильнейших теннисисток мира, заняв четвертую строчку. А накануне своего дня рождения, 11 сентября 2017, Свитолина установила абсолютный рекорд в истории украинского тенниса – она заняла третье место в одиночном разряде в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такой высокой позиции украинцы не занимали ни в женском, ни в мужском теннисе.

В начале сентября 2017-го украинке удалось побить еще один рекорд титулованного Андрея Медведева, но уже в другой категории – по сумме премиальных.



Элина Свитолина – самая высокооплачиваемая теннисистка в истории Украины

По подсчетам специалистов, по состоянию на 2017 сумма всех её призовых с начала карьеры составляла примерно 7 миллионов долларов США. В то время, как Андрей Медведев за свою карьеру в целом заработал 6 721 598 американских долларов. Он, к слову, повесил ракетку на гвоздь еще в далеком 2001-ом.

Одной из громких побед Свитолиной в прошлом году стал триумф 13 августа над титулованной теннисисткой из Дании Каролин Возняцки. Тогда украинка завоевала Кубок турнира Premier 5 в канадском Торонто.

Смотрите победную партию Элины Свитолиной над Каролин Возняцки:

Кубок с Торонто стал пятым трофеем в сезоне и украинка в свои 23 никак не планировала останавливаться.

Сезон 2018 года Свитолина начала, выиграв турнир Brisbane International в Австралии.

В четвертьфинале и полуфинале этого соревнования украинка обыграла двух соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

После Australian Open 2018 Свитолина вновь прочно закрепилась на третьей строчке WTA – рейтинга сильнейших теннисисток планеты. Что интересно, в 1/16 этого турнира было украинское дерби, где Элина Свитолина победила 15-летнюю украинскую сенсацию Марту Костюк.



Две украинки Элина Свитолина и Марта Костюк сошлись в 1/16 Australian Open 2018//Getty images

В феврале второй раз подряд она торжествовала на Dubai Tennis Championships, в финале которого легко одолела россиянку Дарью Касаткину.

В мае 2018-го Элина Свитолина во второй раз подряд выиграла Italian Open, в решающем поединке поиздевавшись над первой ракеткой мира Симоной Халеп.

В начале сентября стало известно, что Элина Свитолина попрощалась со своим тренером Тьерри Асьоном.

Украинка сотрудничала с французом более полутора года и за время их совместной работы ей удавалось подниматься в топ-3 мирового рейтинга.

months of teamwork, and No. of the WTA ranking - thank you Thierry for the great work and excellent atmosphere!



It's time to move further and I wish @thierryascione luck and success pic.twitter.com/UgGys4uZ3g — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6 вересня 2018 р.

В начале года Элина призналась, что сейчас ее сердце свободно. Длительное время украинская теннисистка встречалась с английским спортсменом Рисом Топли.

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Сейчас Свитолина часто принимает участие в рекламных кампаниях, снимается для глянцевых журналов и находит время для отдыха, о чем регулярно отчитывается на своих страницах в соцсетях.

28 октября 2018 года Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре. Она является второй чемпионкой (после Серены Уильямс) в истории этого турнира, которая не проиграла ни одного матча.



Элина Свитолина одержала победу на Итоговом турнире WTA 2018

Успехи в 2019 году

2019 год Свитолина начала довольно неоднозначно. Она не сумела защитить титул в Брисбене. На Australian Open ей удалось повторить достижение 2018 года – выйти в четвертьфинал. Но дорогу в дальнейшем ей перешла Наоми Осака, которая и выиграла турнир.

Впоследствии украинка остановилась в шаге от финала в турнире в Дубае, а в Риме проиграла в первом матче. В 2018 году она побеждала там. Поэтому почти выпала из десятки лучших теннисисток.

После этого на Ролан Гаррос она снова вылетела в третьем круге. Зато хорошо подготовилась к Уимблдону. Там Свитолина дошла до полуфинала, впервые в карьере так далеко зайдя в турнирах Grand Slam.

На US Open она повторила этот успех. При этом ее достижение стало уникальное для Украины. Она стала первой нашей спортсменкой, сыгравшая в четвертьфиналах всех Grand Slam.

Из-за всемирной пандемии COVID-19, спортсменка не смогла показать выдающихся результатов в 2020 году.

Личная жизнь

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года во время Australian Open. Во время матча второго круга француз поддерживал украинку в ее боксе вместе с тренером. После этого пара официально объявила об отношениях.

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Они даже завели общий Instagram. Но потом пара удалила общий аккаунт в Instagram. Кроме того, Свитолина удалила почти все совместные с Монфисом фото со своей личной страницы в Instagram. Но 26 июня пара возобновила этот аккаунт. И выложила там довольно смешное видео. А потом объяснили это решение.

Пара даже побывала в Украине. Они посетили Киев и Одессу, где отдыхали.

Кто такая Элина Свитолина: смотрите видео