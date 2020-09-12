Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
Еліна Світоліна – найтитулованіша українська тенісистка і просто красуня 12 вересня святкує свій день народження.
Сьогодні першій ракетці України виповнюється 26 років, а її неймовірним результатам вже можуть позаздрити більш досвідчені колеги по корту.
Читайте також: Еліна Світоліна святкує 26-річчя: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
А що ви знаєте про успіхи і вподобання Еліни Світоліної?
Перевірте свої знання та уважність і обов'язково поділіться результатом з друзями.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter