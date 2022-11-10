Элина уже неоднократно делилась фотографиями и видео с дочерью, но на фотографиях рядом с ней до этого момента не было Монфиса. Гаэль продолжает выступать на соревнованиях, чтобы финансово содержать семью, Свитолина же полностью "растворяется" в материнстве.

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Счастливые родители Скай



Новорожденная дочь Скай / Фото из инстаграмма теннисистки

Наконец пара выложила совместное фото с дочерью. Счастливые родители не могут насладиться пополнением в их семье. Также на фото можно увидеть собаку, которая станет хорошим домашним любимцем для Скай.



Прогулка Гаэля Монфиса и его дочери Скай / Фото из инстаграмма теннисистки

Семья выбирается на общие прогулки по парку и наслаждается последними теплыми осенними днями.

Напомним, что 15 октября Свитолина и Монфис стали родителями очаровательной девочки Скай.

В настоящее время Свитолина сочетает материнство с благотворительной деятельностью во время пауз в теннисной карьере. Элина продолжает помогать Украине в войне против России. Теннисистка анонсировала гала-вечер с аукционом, который состоится 2 декабря в Монако.



Свитолина наслаждается материнством / Фото из инстаграмма Элины