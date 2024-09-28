В начале сентября Элина Свитолина объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы и необходимости операции. Отныне и Ангелина Калинина прекращает соревноваться из-за проблем со здоровьем.

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Калинина досрочно завершила сезон

Спортсменка сообщила, что завершает теннисные соревнования в сезоне-2024 из-за проблем со здоровьем.

Из-за проблем со здоровьем, этот сезон завершен для меня. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку,

– написала Ангелина Калинина.



Калинина завершила сезон / Скриншот из сторис теннисистки

Справка. В сезоне-2024 Ангелина Калинина сыграла 46 матчей, в которых 22 раза побеждала. Сейчас она занимает 48 место в рейтинге WTA.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Калинина не смогла также выступить на Олимпиаде-2024, которая стала для нее дебютной.