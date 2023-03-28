Концентрация на все сто: Свитолина показала, как готовится к возвращению на корт – фото

Уже меньше времени остается до возвращения Элины Свитолиной на корт. Уже в Чарльстоне мы снова сможем насладиться игрой украинской "Королевы тенниса".

С 3 по 9 апреля в американском Чарльстоне будет проходить теннисный турнир WTA 500, на который Элина Свитолина получила wild card. Это будет первый турнир для украинки после долгого перерыва, вызванного беременностью.

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Долгожданное возвращение украинки

15 октября 2023 бывшая первая ракетка Украины впервые стала мамой, а уже в апреле того же года возобновляет теннисную карьеру.