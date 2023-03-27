На ежегодное благотворительное мероприятие, устраиваемое Фондом принцессы Грейс Келли в Монако, Элина Свитолина пришла в компании своего любимого Гаэля Монфиса. Теннисная пара была одной из самых красивых на событиях.

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Одна из самых красивых теннисных пар

Отметим, что Фонд Грейс Келли занимается пособием для талантливой молодежи, культурным и образовательным проектам, а также гуманитарным инициативам.



Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото Monte Carlo SBM

Свитолина же уже 3 апреля вернется на корт после долгого перерыва, вызванного беременностью. 15 октября Элина впервые стала мамой, родив дочь Скай.

Первыми соревнованиями для украинской теннисистки станет турнир WTA 500 в Чарльстоне. Украинка получила wild card на этот старт.

Отметим! Также совместно с Charleston Open и благотворительным фондом WTA проведет специальный турнир Tennis Plays for Peace Pro-Am в поддержку Украины и фонда украинской теннисистки, уже давно помогающей юным украинским теннисистам.

К возобновлению карьеры Свитолина готовится под руководством 44-летнего нидерландского специалиста Рамона Слейтера. Этот специалист является бывшим тренером эксчетвертой ракетки мира WTA Кики Бертенс.

Элина некоторое время тренировалась под его руководством в Швейцарии. Украинка попытается выйти на уровень, который показывала до беременности.