Свитолина вылетела в первом круге в Мадриде: у Элины черная полоса в карьере после декрета

Бывшая первая ракетка Украины сразилась с беларуской, но уступила на турнире в столице Испании. Для Элины это четвертое поражение в пяти поединках после перерыва.

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович 0:2 (4:6 / 5:7)

В Мадриде стартовал престижный теннисный турнир категории WTA1000 среди женщин. Участие в нем принимают аж пятеро украинок, в том числе и Элина Свитолина, пишет 24 канал.

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Одесситка в марте вернулась на корт после годового перерыва из-за декрета. На соревнования в столице Испании Элини выделили wildcard, но в первом круге она получила по жребию соперницу из Беларуси – Александру Сасновичу.

Оппонентка была фавориткой дуэли, ведь идет на 47-м месте в рейтинге WTA. Элина смогла дать ей бой, но, к сожалению, уступила два сета.

В первом Свитолина проиграла первые две свои подачи, после чего смогла сделать только один брейк. Во второй девушки по разу обменялись победами на чужих подачах. Впрочем, до тайбрейка украинка не дотянула, проиграв "свой" гейм при счете 5:5.

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Таким образом, Элина снова вылетает в первом круге. Пока ее возвращение на корт не дает существенных результатов – четыре поражения в пяти встречах и вылет в первом круге в Чарльстоне, Оэйраше и Мадриде.

Тем временем в столице Испании остаются четверо украинок. В среду Леся Цуренко будет играть против Лючии Бронцетти, а Даяна Ястремская будет противостоять Эжене Бушар. В свою очередь Ангелина Калинина и Марта Костюк будут стартовать со второго круга.