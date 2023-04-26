Еліна Світоліна (Україна) – Алєксандра Сасновіч 0:2 (4:6 / 5:7)

У Мадриді стартував престижний тенісний турнір категорії WTA1000 серед жінок. Участь у ньому беруть аж п'ятеро українок, в тому числі і Еліна Світоліна, пише 24 канал.

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Одеситка у березні повернулась на корт після річної перерви через декрет. На змагання у столиці Іспанії Еліні виділили wildcard, але у першому колі вона отримала по жеребу суперницю з Білорусі – Алєксандру Сасновіч.

Опонентка була фавориткою дуелі, адже йде на 47 місці у рейтингу WTA. Еліна змогла дати їй бій, але, на жаль, поступилась у двох сетах.

У першому Світоліна програла перші дві свої подачі, після чого змогла зробити лише один брейк. У другому дівчини по разу обмінялись перемогами на чужих подачах. Втім до тайбрейку українка не дотягнула, програвши "свій" гейм за рахунку 5:5.

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Таким чином, Еліна знову вилітає у першому колі. Поки її повернення на корт не приносить суттєвих результатів – чотири поразки у п'яти зустрічах та виліт у першому колі в Чарльстоні, Оейраші та Мадриді.

Тим часом, в столиці Іспанії залишаються четверо українок. У середу Леся Цуренко гратиме проти Лючії Бронцетті, а Даяна Ястремська протистоятиме Ежені Бушар. У свою чергу Ангеліна Калініна та Марта Костюк стартуватимуть з другого кола.