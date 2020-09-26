Элина Свитолина выиграла престижный турнир во Франции
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 26-го сентября выиграла 15-й титул в карьере. Свитолина одержала победу в Страсбурге (Франция), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Елена Рыбакина – Элина Свитолина 1:2 (4:6, 6:1, 2:6)
Кстати Свитолина вышла в финал турнира во Франции, в супертяжелом матче победив Сабаленко
Ход поединка
Теннисистки ровно начали поединок и уверенно играли на своих подачах, пишет 24 канал. Однако в 5-м гейме Свитолина заработала первые брейк-пойнты и со второй попытки взяла подачу Рыбакиной.
В следующем гейме уже 21-летняя Рыбакина имела брейк-пойнт, но Элина, к счастью, отыгралась. В итоге Свитолина довела партию до победы со счетом 6:4.
Во втором сете Свитолина не была похожа саму на себя: Элина выиграла всего один гейм и разгромно проиграла партию 6:1 за 34 минуты.
Старт решающего сета оказался непростым для Элины: она отыграла три брейк-пойнта уже в первом гейме на своей подаче. В шестом гейме Свитолина сделала первый шаг к победе.
Украинская теннисистка сделала брейк и повела со счетом 5:2. При таком счете Свитолина сделала еще один брейк и выиграла матч на подаче соперницы.