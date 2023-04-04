Она была воином на корте, – испанская теннисистка Бадоса в восторге от возвращения Свитолиной
Источник:Tennis.com
Состоялось официальное возвращение Элины Свитолиной на корт после декрета. Оно было несколько испорчено из-за поражения от соперницы из Казахстана Юлии Путовцевой на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Почти 3-х часовой триллер выдали теннисистки на американском корте. К сожалению, драматическая встреча закончилась в пользу соперницы из Казахстана – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6). После поединка Элина была очень уставшей, но счастливой, что вернулась в любимое дело жизни.
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Зрители, присутствовавшие на трибунах в Чарльстоне, устроили Свитолиной настоящие овации, как перед началом матча, так и после поединка. Все радуются возвращению бывшей первой ракетки Украины, которая имеет все возможности снова получить это звание лучшей среди украинок.
Бадоса: Приятно, что мама снова вместе с лучшими игроками мира
После матча своими эмоциями от возвращения украинки на корт поделилась испанская теннисистка Паула Бадоса. Бывшая вторая ракетка мира призналась, что Элина всегда вдохновляла ее и являлась примером боевого бойца на корте.
Очень приятно, что она вернулась. Элина всегда вдохновляла меня, она была воином на корте, бойцом – мне нравятся такие игроки. Вдохновляет то, что она вернулась в статусе мамы. Приятно, что мама снова вместе с лучшими игроками мира,
– заявила Бадоса.
Также с кратким комментарием выступила туниска Онс Жабер, занимающая 5-ю позицию в мировом рейтинге WTA. По мнению Жабер, если Свитолина проявит терпение, то сможет вернуться на уровень, который показывала до беременности.
"Она отличный игрок, мы также играли вместе с юниорами. Очень приятно видеть ее", – добавила представительница Туниса.
Сама же Свитолина тоже поделилась эмоциями после вылета из Чарльстона. Элина призналась, что физически еще сложно играть на таком уровне, но она и ее команда получила нужную информацию для дальнейшего прогресса. Также украинская теннисистка выделила атмосферу и поддержку американского трибуна на турнире WTA 500.