Возвращение украинской королевы тенниса: Свитолина после травмы возобновила тренировки – фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала своих фанов хорошей новостью. Теннисистка после непродолжительного отдыха вернулась к тренировкам.

Элина Свитолина завершала сезон с травмой голеностопа. Спортсменка даже носила специальный ортез, заставив волноваться своих многочисленных болельщиков. Однако все невзгоды теперь в прошлом.

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Врачи разрешили первой ракетке Украины вернуться к тренировкам на корте. Этой радостной новостью Элина поделилась в своем Инстаграмме.

Элина Свитолина возобновила тренировку / instagram.com/elisvitolina

Ранее стало известно турнир, с которого начнет сезон Элина Свитолина. Украинская теннисистка вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом выступят на турнире WTA 250 ASB Classic. Соревнования пройдут в Окленде (Новая Зеландия). Женский турнир стартует 1 января.