Украинская теннисистка Даяна Ястремская 27 сентября зачехлила ракетку на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). В первом раунде Даяна проиграла 788-й ракетке мира Дарьи Гавриловой из Австралии.

Даяна Ястремская – Дарья Гаврилова 0:2 (4:6, 3:6)

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20-летняя украинская теннисистка уступила австралийке ровно за полтора часа. Об этом сообщает 24 канал.

Ход игры

Украинская теннисистка отдала 26-летней сопернице первый сет. Даяна уступала 5:2 после того, как не смогла защитить свою подачу.

Ястремской удалось сократить счет до 5:4, однако австралийка взяла сет на подаче Дайаны.

Во втором сете украинка действовала лучше и в пятом гейме имела три брейк-пойнта, но потеряла их. Еще трижды Даяна была близка к брейку в седьмом гейме, однако Гаврилова снова отыгралась.

К сожалению, в восьмом гейме украинка проиграла на своей подаче и австралийка вышла вперед 5:3. В следующем гейме Гаврилова, которая родилась в Москве, подала на матч.

Со следующей недели выступление на Ролан Гаррос начнут еще четверо украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.