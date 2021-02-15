Світоліна попри поразку на Australian Open встановила історичне досягнення
Українська тенісистка Еліна Світоліна 15 лютого припинила виступи на першому у 2021 році турнірі серії Гренд Слем. Світоліна програла в 1/8 фіналу Australian Open.
Джерело:БТУ
Попри поразку Джессіці Пегулі українська тенісистка встановила новий національний рекорд.
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Світоліна стала найкращою українкою за кількістю перемог в основній сітці турнірів серії Гренд Слем.
Світоліна побила рекорд Медведєва
До Світоліни найкращий результат українців в основній сітці турнірів Гренд Слем належав легендарному Андрію Медведєву.
Колишня 4-а ракетка світу здобув 63 перемоги при 34 поразках.
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На Australian Open-2021 Світоліна виграла тричі, що дозволило їй обійти Медведєва – 66 перемог при 31 поразці.
Рекорд Медведєва 26-річна Світоліна повторила на Ролан Гаррос-2020, де дійшла до чвертьфіналу.
- Найкращий виступ Світоліної на турнірах серії Гренд Слем є участь у півфіналі Вімблдону та US Open. Обидва півфінали Світоліна програла у 2019 році.
- Натомість Медведєв у 1999 році став першим і поки єдиним українцем, який грав у фінальному матчі. У вирішальній грі Ролан Гаррос він поступився Андре Агассі.
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