Українська тенісистка Еліна Світоліна 15 лютого припинила виступи на першому у 2021 році турнірі серії Гренд Слем. Світоліна програла в 1/8 фіналу Australian Open.

Попри поразку Джессіці Пегулі українська тенісистка встановила новий національний рекорд. До теми Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open, програвши доньці мільярдера: відео Світоліна стала найкращою українкою за кількістю перемог в основній сітці турнірів серії Гренд Слем. Важливо. До турнірів серії Гренд Слем належать Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open. Ці турніри проводяться щороку і є найпрестижнішими. Світоліна побила рекорд Медведєва До Світоліни найкращий результат українців в основній сітці турнірів Гренд Слем належав легендарному Андрію Медведєву. Колишня 4-а ракетка світу здобув 63 перемоги при 34 поразках. Варте уваги Це велике розчарування, – Світоліна про прикре фіаско на Australian Open-2021 На Australian Open-2021 Світоліна виграла тричі, що дозволило їй обійти Медведєва – 66 перемог при 31 поразці. Рекорд Медведєва 26-річна Світоліна повторила на Ролан Гаррос-2020, де дійшла до чвертьфіналу. Найкращий виступ Світоліної на турнірах серії Гренд Слем є участь у півфіналі Вімблдону та US Open. Обидва півфінали Світоліна програла у 2019 році.

Натомість Медведєв у 1999 році став першим і поки єдиним українцем, який грав у фінальному матчі. У вирішальній грі Ролан Гаррос він поступився Андре Агассі.