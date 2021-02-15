Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open-2021. В 1/8 финала титулованная украинка проиграла Джессике Пегуле.

После поединка на пресс-конференции 26-летняя Свитолина прокомментировала поражение.

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Украинка заявила о физических проблемах и рассказала, что не могла сконцентрироваться на игре.

В целом я просто не могла сфокусироваться, не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала очень много ошибок, мне не хватало концентрации,

– сказала украинка.

Пару дней у меня были трудности

Свитолина проиграла Пегуле первый сет и уступала во втором, однако смогла выровнять счет.

"Я уже много лет играю, провела разные матчи, поэтому я знаю, что всегда есть шанс вернуться. Я пыталась бороться. Во второй партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это очень расстраивает, потому что до этого я чувствовала себя очень хорошо. И когда происходит такой день – это большое разочарование", – рассказала Элина.

Украинка заявила, что не могла адаптироваться под игру Пегулы.

"Она довольно плоско пробивает, чаще всего мячи после ее ударов просто скользят мимо тебя, как это было сегодня. Я не могла адаптировать свою игру под такие удары", – отметила теннисистка.

Также Свитолина рассказала, что имела некоторые трудности, которые в течение нескольких дней стремилась побороть.

Пару дней у меня были трудности, я пыталась их перебороть. Даже если ты играешь хорошо, все равно какие-то вещи могут присутствовать. Я пыталась оставить их в стороне. Это был такой день, когда я почти смогла вернуться в матч, пыталась найти свою игру и настроение. Но по итогу не всегда случается так, как хочется,

– резюмировала Свитолина.