Элина Свитолина в сексуальном купальнике станцевала на яхте: видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит лето в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. Свитолина отдыхает в Италии недалеко от города Портофино.
В общем Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.
Смотрите также: Роскошная Свитолина похвасталась соблазнительными фото на яхте посреди моря
Также украинка показала зажигательный танец, подписав его: "Воскресенье – для танцев".
Добавим, что Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине в матче за третье место.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды доходила до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла самую высокую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.
- Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.
- Почетная гражданка Харькова.
Выбор редакции
-
Защищенный Sigma mobile X-treme PQ20: обзор, характеристики и цена23 июня , 16:32
-
Футбольный тренер Ряшко и два человека погибли в страшном ДТП возле Мукачево: состояние жены20 июля , 12:49
-
Новый тренер "Динамо", "Шахтер" возвращает футболиста сборной Украины: новости спорта 21 июля22 июля , 07:20