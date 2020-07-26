Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит лето в компании своего молодого человека Гаэля Монфиса. Свитолина отдыхает в Италии недалеко от города Портофино.

В общем Instagram теннисисты похвастались отдыхом на французской Ривьере.

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Также украинка показала зажигательный танец, подписав его: "Воскресенье – для танцев".

Добавим, что Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине в матче за третье место.

Достижения Элины Свитолиной: главное