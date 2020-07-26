Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить літо в компанії свого молодого чоловіка Гаеля Монфіса. Світоліна відпочиває в Італії неподалік від міста Портофіно.

У спільному Instagram тенісисти похвалилися відпочинком на французькій Рив'єрі.

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Також українка показала запальний танець, підписавши його: "Неділю – для танців".

Додамо, що Світоліна програла Петковіч на турнірі в Берліні у матчі за третє місце.

Досягнення Еліни Світоліної: головне