Еліна Світоліна в сексуальному купальнику станцювала на яхті: відео
Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить літо в компанії свого молодого чоловіка Гаеля Монфіса. Світоліна відпочиває в Італії неподалік від міста Портофіно.
У спільному Instagram тенісисти похвалилися відпочинком на французькій Рив'єрі.
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Також українка показала запальний танець, підписавши його: "Неділю – для танців".
Додамо, що Світоліна програла Петковіч на турнірі в Берліні у матчі за третє місце.
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.
- Почесна громадянка Харкова.
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