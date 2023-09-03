Требуется время для восстановления: Свитолина сделает паузу в карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально вернулась на корт после декретного отпуска. Однако сложный сезон сказался и теперь спортсменке нужен отдых.

Элина Свитолина последней из украинских теннисисток завершила выступления на Открытом чемпионате США. Уроженица Одессы уступила в напряженном матче 1/16 финала US Open американке Джессике Пегуле.

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Свитолина: Жду возвращения домой

В течение сезона украинская "королева тенниса" превзошла все ожидания. Элина вернулась в топ-25 лучших теннисисток, повторила рекордные достижения во время выступлений на Уимблдоне и Ролан Гаррос. Однако нагрузки сказались. Накануне US Open 28-летняя теннисистка ощущала боль в ноге. Поэтому, чтобы восстановиться, титулованная украинка сделает паузу в выступлениях.

Не знаю точно, сколько времени мне ннеобходимо. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой,

– рассказывает Элина на пресс-конференции.

Напомним, что Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочери в апреле 2023 года. Украинская теннисистка за это время сыграла 31 матч, завоевала первый за два года титул, а также поднялась на 25 строчку мирового рейтинга WTA.