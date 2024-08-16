Надеюсь доиграть этот сезон до конца, – Свитолина рассказала о последствиях травмы спины

В этом году, экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина во время выступлений на Australian Open получила травму спины. Теннисистка не смогла доиграть матч четвертого круга турнира против Линды Носковой.

Прошло некоторое время после повреждения, но его последствия дают о себе знать украинской теннисистке. Элина Свитолина не уверена сможет ли доиграть сезон до конца.

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Состояние физической формы Элины Свитолиной

Украинка рассказала о состоянии своего здоровья в течение шести месяцев после травмы спины. Элина отметила о том, что у нее постоянно болела спина и бедра.

Теннисистка не могла тренироваться больше, чем один час. Свитолина рассказала о своих сомнениях потому, что со слов спортсменки: ее игра – это физика, а если нет сил, то нет смысла играть.

Сейчас я чувствую, что мы наконец нашли те небольшие коррективы, которые нам нужно сделать, и, надеюсь, мы сможем продолжить, чтобы я смогла доиграть этот сезон до конца, – сказала Элина.

Напомним, что Элина выступает на турнире в Цинцинати, где впервые с 2019 года вышла в 1/8 финала и встретится с "нейтральной" спортсменкой Ариной Соболенко.