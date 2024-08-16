Минув деякий час після пошкодження, але його наслідки даються взнаки українській тенісистці. Еліна Світоліна невпевнеа чи зможе дограти сезон до кінця.

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Стан фізичної форми Еліни Світоліної

Українка розповіла про стан свого здоров'я протягом шести місяців після травми спини. Еліна зауважила про те, що в неї постійно боліла спина та стегна.

Тенісистка не могла тренуватись більше, ніж одну годину. Світоліна розповіла про свої сумніви тому, що зі слів спортсменки: її гра – це фізика, а якщо немає сил, то немає сенсу грати.

Зараз я відчуваю, що ми нарешті знайшли ті невеликі корективи, які нам потрібно зробити, і, сподіваюся, ми зможемо продовжити, щоб я змогла дограти цей сезон до кінця, – сказала Еліна.

Нагадаємо, що Еліна виступає на турнірі в Цинцинаті, де вперше з 2019 року вийшл в 1/8 фіналу та зустрінеться з "нейтральною" спортсменкою Аріною Соболенко.