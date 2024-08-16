Прошло некоторое время после повреждения, но его последствия дают о себе знать украинской теннисистке. Элина Свитолина не уверена сможет ли доиграть сезон до конца.

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Состояние физической формы Элины Свитолиной

Украинка рассказала о состоянии своего здоровья в течение шести месяцев после травмы спины. Элина отметила о том, что у нее постоянно болела спина и бедра.

Теннисистка не могла тренироваться больше, чем один час. Свитолина рассказала о своих сомнениях потому, что со слов спортсменки: ее игра – это физика, а если нет сил, то нет смысла играть.

Сейчас я чувствую, что мы наконец нашли те небольшие коррективы, которые нам нужно сделать, и, надеюсь, мы сможем продолжить, чтобы я смогла доиграть этот сезон до конца, – сказала Элина.

Напомним, что Элина выступает на турнире в Цинцинати, где впервые с 2019 года вышла в 1/8 финала и встретится с "нейтральной" спортсменкой Ариной Соболенко.