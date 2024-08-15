Элина Свитолина – Хессика Бусас Манейро 2:0 (6:4, 6:1)

Украинская теннисистка стартовала на турнире Цинциннати впервые с 2021 года. В первом круге она победила китаянку Ван Яфань, пишет 24 канал.

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Уверенная победа украинки

В первом сете в двух геймах подряд Элина Свитолина не смогла реализовать сетболы, однако все же смогла выиграть решающий гейм, одержав победу в сете.

Во втором сете украинка выиграла три гейма подряд, "сломав" подачу Манейро во втором гейме. После этого Свитолина оформила брейк и уже с первого матчбола украинская теннисистка окончательно победила, когда мяч испанской соперницы попал в сетку.

Матч длился около 69 минут.

Интересно. Это впервые за пять лет, когда Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в США.

Отметим, что соперница украинки в 1/8 финала еще неизвестна.