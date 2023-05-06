Свитолина рассказала, как реагирует на свое место вне топ-1000 в рейтинге WTA
Источник:Большой теннис Украины
Элина Свитолина понемногу возвращается в соревновательный тонус после декрета. Украинская теннисистка рассказала, как почувствует себя, видя так далеко в рейтинге WTA.
Из-за длительного перерыва Элина Свитолина не только потеряла звание первой ракетки Украины, но и опустилась очень низко. Украинская теннисистка оказалась вне топ-1000. Очень необычно видеть так низко наш бронзовый призер Олимпиады-2020.
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Свитолина: Для меня все хорошо, я знаю, что это временно
Элина официально вернулась на корт и занимает лишь 1088-е место в рейтинге WTA. Свитолина откровенно рассказала, как ей видеть себя так низко в мировом списке.
Титулованная теннисистка также рассказала о своем физическом состоянии после рождения дочери и возвращения в соревнования. Элина надеется, что с каждым соревнованием она будет улучшать свою позицию.
Для меня все хорошо, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это. Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соперничать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь по полной, а рейтинг впоследствии улучшится,
– заявила Свитолина.
Напомним, 5 мая Элина пробилась в полуфинал турнира WTA 125 во Франции. В четвертьфинале украинка обыграла местную теннисистку Лелья Жанжан – 2:0 (6:3, 6:1). В 12 финала Свитолину ждет первая действительно серьезная соперница из США Слоун Стивенс.
Свой полуфинальный матч бывшая первая ракетка Украины проведет 6 мая. Ориентировочное начало встречи в 16:10 (по киевскому времени). Элина впервые после возвращения на корт дошла до столь далекой стадии соревнований.
С момента возвращения на корт Элина заработала всего 5,6 тысяч долларов призовых. Но это только начало, ведь организаторы соревнований охотно дают украинцы wild card, чтобы та набирала игровой тонус.