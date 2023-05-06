Свитолина рассказала, как реагирует на свое место вне топ-1000 в рейтинге WTA

Элина Свитолина понемногу возвращается в соревновательный тонус после декрета. Украинская теннисистка рассказала, как почувствует себя, видя так далеко в рейтинге WTA.

Из-за длительного перерыва Элина Свитолина не только потеряла звание первой ракетки Украины, но и опустилась очень низко. Украинская теннисистка оказалась вне топ-1000. Очень необычно видеть так низко наш бронзовый призер Олимпиады-2020.

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Свитолина: Для меня все хорошо, я знаю, что это временно

Элина официально вернулась на корт и занимает лишь 1088-е место в рейтинге WTA. Свитолина откровенно рассказала, как ей видеть себя так низко в мировом списке.

Титулованная теннисистка также рассказала о своем физическом состоянии после рождения дочери и возвращения в соревнования. Элина надеется, что с каждым соревнованием она будет улучшать свою позицию.

Для меня все хорошо, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это. Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соперничать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь по полной, а рейтинг впоследствии улучшится,

– заявила Свитолина.

Напомним, 5 мая Элина пробилась в полуфинал турнира WTA 125 во Франции. В четвертьфинале украинка обыграла местную теннисистку Лелья Жанжан – 2:0 (6:3, 6:1). В 12 финала Свитолину ждет первая действительно серьезная соперница из США Слоун Стивенс.

Свой полуфинальный матч бывшая первая ракетка Украины проведет 6 мая. Ориентировочное начало встречи в 16:10 (по киевскому времени). Элина впервые после возвращения на корт дошла до столь далекой стадии соревнований.

С момента возвращения на корт Элина заработала всего 5,6 тысяч долларов призовых. Но это только начало, ведь организаторы соревнований охотно дают украинцы wild card, чтобы та набирала игровой тонус.

Напомним! 15 октября 2022 года Элина Светлина и французский теннисист Гаэль Монфис впервые стали родителями. У спортивных супругов родилась дочь, которую назвали Скай.