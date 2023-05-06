Через тривалу перерву Еліна Світоліна не лише втратила звання першої ракетки України, а й опустилась дуже низько. Українська тенісистка опинилась поза межами топ-1000. Дуже незвично бачити так низько нашу бронзову призерку Олімпіади-2020.

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Світоліна: Для мене все гаразд, я знаю, що це тимчасово

Еліна вже офіційно повернулась на корт та посідає лише 1088-му сходинку у рейтингу WTA. Світоліна відверто розповіла, як їй бачити себе так низько у світовому списку.

Титулована тенісистка також розповіла про свій фізичний стан після народження донечки та повернення до змагань. Еліна сподівається, що з кожними змаганнями вона буде покращувати свою позицію.

Для мене все гаразд, я знаю, що це тимчасово. Я сподіваюся на це. Для мене важливо бути готовою на 100% фізично та на 100% ментально, тоді я зможу добре змагатися. Щоразу, коли я виходжу на корт, я викладаюся на повну, а рейтинг згодом покращиться,

– заявила Світоліна.

Нагадаємо, що 5 травня Еліна пробилась у півфінал турніру WTA 125 у Франції. У чвертьфіналі українка обіграла місцеву тенісистку Лелья Жанжан – 2:0 (6:3, 6:1). В 12 фіналу на Світоліну чекає перше справді серйозна суперниця із США Слоун Стівенс.

Свій півфінальний матч колишня перша ракетка України проведе 6 травня. Орієнтовний початок зустрічі о 16:10 (за київським часом). Еліна вперше після повернення на корт дійшла до такої далекої стадії змагань.

Із моменту повернення на корт Еліна заробила лише 5,6 тисячі доларів призових. Але це лише початок, адже організатори змагань залюбки дають українці wild card, аби та набирала ігровий тонус.

Нагадаємо! 15 жовтня 2022 року Еліна Світліна та французький тенісист Гаель Монфіс вперше стали батьками. У спортивного подружжя народилась донечка, яку назвали Скай.