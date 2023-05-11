Интересы Украины выше личных: Свитолина назвала свою мотивацию возвращения в теннис

Элина Свитолина 10 мая прекратила свой путь на турнире WTA 1000 в Риме (Италия). Ее обидчицей стала землячка Леся Цуренко.

Украинское дерби в Риме длилось 1 час 37 минут, а победу в двух сетах оформила Леся Цуренко – 6:4, 6:3. Перед поединком Элина Свитолина приняла участие в медийных мероприятиях, где рассказала, почему вернулась в теннис.

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Свитолина: Всем возможным способом я хочу сделать так, чтобы об Украине не забывали

Элина не скрывает, что своим возвращением привлечет еще большее внимание к Украине. Участие в турнирах Свитолина будет пытаться совмещать с благотворительными событиями, где будут общаться с влиятельными людьми из других стран. Ведь в родной стране Свитолиной идет война против России, поэтому нельзя прекращать помогать украинцам.

Всем возможным способом я хочу сделать так, чтобы об Украине не забывали. Играть турниры, пытаться организовывать мероприятия по всему миру, общаться с людьми на этих мероприятиях – это действительно важно. Война продолжается, поэтому мы должны продолжать помогать людям,

– подчеркнула Свитолина.

Именно этими благотворительными мероприятиями в пользу Украины посол платформы UNITED 24 занималась в период, когда была вне тенниса из-за беременности. Напомним, что в октябре теннисистка впервые стала мамой очаровательной дочери Скай. После чего очень быстро вернулась на корт.

Отметим, что во Франции Свитолина была близка к своему первому финалу по возвращении на корт. Но в 1/2 финала Элина проиграла американке Слоан Стивенс.

После возвращения к соревнованиям украинка заработала уже 26 тысяч долларов призовых и перепрыгнула с 1088-й позиции на 540-ю благодаря удачному выступлению на турнире во Франции. Ранее Элина рассказала, что не берет близко к сердцу свое место за пределами топ-1000, ведь это только ее временная позиция.