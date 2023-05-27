"Все призовые отправятся украинским детям": Свитолина прокомментировала победу над россиянкой
Источник:WTA
Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина завоевала первый трофей после возобновления карьеры. В решающем поединке украинка обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову.
Элина Свитолина подарила праздник всем украинским любителям тенниса. В финале турнира WTA 250 в Страсбурге украинка победила россиянку Анну Блинкову и выиграла свой первый трофей по возвращении в теннис.
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Мощный поступок Свитолиной
После завершения матча Свитолина прокомментировала свою победу. Украинская теннисистка поблагодарила за поддержку и пообещала отдать все призовые на благотворительность.
"Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родной страной. Я пожертвую на благотворительность все свои призовые.
Все призовые с этого турнира отправятся украинским детям, нуждающимся в их тяжелых временах.
Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу - помощь украинцам, обеспечением их ощущения второго дома здесь. Спасибо за то, что вы делаете для нас.
Вместе увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо. Слава Украине", – сказала Свитолина.
Видео выступления Светолиной
- Отметим, что Элина Свитолина в целом получила свой 17-й титул WTA в карьере.
- Для украинки это первый трофей с августа 2021 года.
- Во время турнира в Страсбурге Свитолина победила двух россиянок, выступавших в нейтральном статусе.
- В четвертьфинале одесситка победила Варвару Грачеву, а в финале Анну Блинкову.