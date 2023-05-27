"Все призовые отправятся украинским детям": Свитолина прокомментировала победу над россиянкой

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина завоевала первый трофей после возобновления карьеры. В решающем поединке украинка обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову.

Элина Свитолина подарила праздник всем украинским любителям тенниса. В финале турнира WTA 250 в Страсбурге украинка победила россиянку Анну Блинкову и выиграла свой первый трофей по возвращении в теннис.

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Мощный поступок Свитолиной

После завершения матча Свитолина прокомментировала свою победу. Украинская теннисистка поблагодарила за поддержку и пообещала отдать все призовые на благотворительность.

"Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родной страной. Я пожертвую на благотворительность все свои призовые.

Все призовые с этого турнира отправятся украинским детям, нуждающимся в их тяжелых временах.

Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу - помощь украинцам, обеспечением их ощущения второго дома здесь. Спасибо за то, что вы делаете для нас.

Вместе увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо. Слава Украине", – сказала Свитолина.

Видео выступления Светолиной