Сложно играть со своим хорошим приятелем: Свитолина о победе над Швентек на Уимблдоне

Первая ракетка мира Ига Швентек – великий друг Украины. Можно только представить, как трудно было играть против польской теннисистки Элине Свитолиной.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в невероятном четвертьфинальном поединке победила первую ракетку мира Игу Швентек. После матча казалось, что даже Элина не верит собственной победе, ведь она всего три месяца назад возобновила карьеру после рождения дочери.

По теме Невероятный прогресс после рождения дочери: Свитолина снова первая ракетка Украины

Швентек – отличный человек и чемпион

Дополнительный груз оказывал давление на Свитолину из-за того, что ей на корте противостояла теннисистка, постоянно выражающая поддержку Украине. Ига до сих пор играет с украинским флагом на кепке и при каждом случае напоминает о войне в нашем государстве. Так что журналисты поинтересовались, как это повлияло на Свитолину.

"Игра была намного тяжелее, я бы сказала, потому что она замечательный человек, она большой чемпион. Она так много сделала и делает еще так много для Украины. Мы очень восхищаемя ею в Украине.

В том смысле, как когда вы играете со своим хорошим приятелем, это сложно, потому что вы не хотите, чтобы он/она проигрывал. Так что в каком-то смысле это так.

Когда я была далеко от тенниса, я действительно болела за нее, была очень довольна результатами, действительно была поражена тем, что она делает. Это действительно здорово.

Да, я бы сказала, что это было довольно сложно, если честно", – рассказала Свитолина.