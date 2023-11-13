Перша ракетка України Еліна Світоліна на усіх міжнародних майданчиках намагається донести правду про війну в рідній державі. Зірка світового тенісу на власні очі бачила наслідки військової агресії Росії.
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Світоліна: WTA не хоче нас слухати
Проте її аргументів виявилося недостатньо, щоб змусити WTA відсторонити від змагань представників країн-терористів. За словами тенісистки, асоціація лише на словах висловлює підтримку, а от до конкретних справ руки не доходять.
"WTA не хоче нас слухати. І вже не будуть, думаю, хоч ми й не здаємося. І це дуже сумна ситуація. Коли повномасштабна війна почалась, ми пішли до офісу WTA і спілкувалися з головою організації, але нічого не було зроблено після цього. Потім було ще декілька зустрічей, але війна триває два роки війна і абсолютно жодної притомної реакції.
Кажуть, що вони щось там роблять, але це якась ну дуже мінімальна допомога. Вони не використовують свою платформу, щоб підтримувати українців. У них є позиція, що вони хочуть бути нейтральними та рівновіддаленими.
У нас, українців, болить серце бачити таку ситуацію. Наші родини та люди живуть під обстрілами. А вони живуть у якійсь своїй бульбашці та не розуміють до кінця, що відбувається. Тому ми дуже активно займалися цим запитанням. Вже багато енергії витратили, писали листи різні. Робимо це постійно", – розповіла Світоліна.
На думку Світоліною, причина такої бездіяльності ховається у грошах.
Мабуть, гроші. Ми завжди їм закидували, що відбувається з українськими тенісом, яка допомога потрібна. Вони ж завжди відповідали, що є просто нейтральними споглядачами,
– сказала Світоліна.
WTA підіграє терористам
- Нагадаємо, що WTA та ATP більше піклуються про "нейтральних" тенісистів з Росії та Білорусі. Асоціації за допомогою погроз домоглися від організаторів Вімблдону допуску представників країн-агресорів.
- Також варто нагадати, як генеральний директор WTA Стів Саймон цинічно заявив українській тенісистці Лесі Цуренко, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в Україну і не потрапляти під санкції.