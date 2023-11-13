Перша ракетка України Еліна Світоліна на усіх міжнародних майданчиках намагається донести правду про війну в рідній державі. Зірка світового тенісу на власні очі бачила наслідки військової агресії Росії.

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Світоліна: WTA не хоче нас слухати

Проте її аргументів виявилося недостатньо, щоб змусити WTA відсторонити від змагань представників країн-терористів. За словами тенісистки, асоціація лише на словах висловлює підтримку, а от до конкретних справ руки не доходять.

"WTA не хоче нас слухати. І вже не будуть, думаю, хоч ми й не здаємося. І це дуже сумна ситуація. Коли повномасштабна війна почалась, ми пішли до офісу WTA і спілкувалися з головою організації, але нічого не було зроблено після цього. Потім було ще декілька зустрічей, але війна триває два роки війна і абсолютно жодної притомної реакції.

Кажуть, що вони щось там роблять, але це якась ну дуже мінімальна допомога. Вони не використовують свою платформу, щоб підтримувати українців. У них є позиція, що вони хочуть бути нейтральними та рівновіддаленими.

У нас, українців, болить серце бачити таку ситуацію. Наші родини та люди живуть під обстрілами. А вони живуть у якійсь своїй бульбашці та не розуміють до кінця, що відбувається. Тому ми дуже активно займалися цим запитанням. Вже багато енергії витратили, писали листи різні. Робимо це постійно", – розповіла Світоліна.

На думку Світоліною, причина такої бездіяльності ховається у грошах.

Мабуть, гроші. Ми завжди їм закидували, що відбувається з українськими тенісом, яка допомога потрібна. Вони ж завжди відповідали, що є просто нейтральними споглядачами,

– сказала Світоліна.

WTA підіграє терористам