Реванш через пять лет: Свитолина досадно проиграла в полуфинале турнира во Франции

Украинская теннисистка показала лучший результат по возвращении из декрета. Впрочем, преодолеть Слоан Стивенс у нее сил не хватило.

Слоан Стивенс (США) – Элина Свитолина (Украина) 2:0 (7:5, 7:6)

На теннисном турнире категории WTA125 в Сен-Мало (Франция) определились финалистки. Из украинок в соревновании приняла участие только Элина Свитолина, которая месяц назад вернулась на корт по декрету, пишет 24 канал.

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Украинка удачно прошла троих соперниц и вышла в полуфинал. Там судьба свела ее с №48 рейтинга WTA Слоан Стивенс, считавшейся фавориткой всего турнира. Наибольший успех американки, датированный 2017 годом, это была победа на US Open.

Элина дала бой Слоану, но не дожимала ее в решающие моменты. В первом сете Свитолина сделала два брейка и в десятом гейме получила два сетпоинта. Впрочем, ни один из них не был реализован, а вот Стивенс сделала камбек и свой первый же сетпоинт выиграла.

Похожая ситуация была и во втором сете. При счете 5:4 Свитолина имела шанс на победу в сете во время гейма на подаче Стивенс. Но опять же представитель США отыграла их. После этого игра дошла до тайбрейка, где сильнее была американка.

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Таким образом, Свитолина завершила выступления на пока успешном для себя турнире по возвращении. А вот Стивенс берет реванш у украинки за поражение в финале Итогового турнира 2018 года. Соперницей Слоан в финале станет бельгийка Греет Миннен.