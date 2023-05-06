Слоан Стівенс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 2:0 (7:5, 7:6)

На тенісному турнірі категорії WTA125 у Сен-Мало (Франція) визначились фіналістки. Із українок у змаганні взяла участь лише Еліна Світоліна, яка місяць тому повернулась на корт з декрету, пише 24 канал.

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Українка вдало пройшла трьох суперниць і вийшла до півфіналу. Там доля звела її з №48 рейтингу WTA Слоан Стівенс, яка вважалась фавориткою всього турніру. Найбільший успіх американки датований 2017 роком, це була перемога на US Open.

Еліна дала бій Слоан, але не дотискала її у вирішальні моменти. У першому сеті Світоліна зробила два брейки і у десятому геймі отримала два сетпоїнти. Втім жоден з них не був реалізований, а ось Стівенс зробила камбек та свій перший же сетпоїнт виграла.

Схожа ситуація була і у другому сеті. За рахунку 5:4 Світоліна мала шанс на перемогу у сеті під час гейму на подачі Стівенс. Але знову ж таки представниця США відіграла їх. Після цього гра дійшла до тайбрейку, де сильнішою була американка.

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Таким чином, Світоліна завершила виступи на поки що найуспішнішому для себе турнірі після повернення. А ось Стівенс бере реванш у українки за поразку у фіналі Підсумкового турніру 2018 року. Суперницею Слоан у фіналі стане бельгійка Греет Міннен.